Правительство России запускает программу отслеживания перемещений россиян по геолокации мобильных телефонов.

Как сообщает «Интерфакс», меры вводятся для контроля перемещения лиц, имевших контакт с больными коронавирусом и подергающихся риску, пишет finanz.ru.

Соответствующее поручение по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, Минкомсвязи дану 4 дня (до 27 марта) для организации системы слежения.

Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку сообщений. В них будет указано на необходимость самоизляции и предоставления данных в оперативные штабы субъектов РФ.

В пресс-службе «Мегафона» сообщили, что создание системы технически выполнимо, однако механизм реализации «не до конца понятен». «Он может потребовать изменений в нормативном поле», - уточнил представитель оператора.

Представитель»»Вымпелкома» заявил, что компания уже прорабатывает эта задачу, отказавшись комментировать детали. В Tele2 и МТС не стали комментировать информацию о создании системы.

По словам Мишустина, на утро 23 марта в России зафиксировано 438 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 71 человека. Все новые случаи зарегистрированы в Москве, где число заболевших достигло 262 человек.

Всего под медицинским наблюдением в стране находятся более 52 тысяч граждан.