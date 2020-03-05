В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
|20:30 23.03.2020
|Крым
Представники української влади встановили перелік осіб, з якими контактував кримчанин, що захворів на коронавірус.
Про це на брифінгу заявив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Перелік контактних осіб людини, яка прилетіла рейсом Краків-Херсон, встановлено, з ними проводиться відповідна робота нашими медиками», - зазначив Гусєв.
Як раніше повідомлялось, в окупованому Криму, за інформацією ЗМІ, зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус у чоловіка, який нещодавно повернувся з Франції. Чоловік перетинав адміністративну межу між Кримом і Херсонською областю.
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