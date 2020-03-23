"Аскет Шиппинг" получил две баржи и начинает перевозки по Днепру

19:30 23.03.2020   Украина

Портовый оператор "Аскет Шиппинг" расширяет спектр услуг и с апреля текущего года намерен начать грузоперевозки по реке Днепр. 

Компания будет оперировать двумя баржами грузовместимостью по 4 тысячи тонн, сообщает ЦТС со ссылкой на данные "Аскет Шиппинг".

Две баржи компания получила согласно договору бербоут (фрахтование судна без экипажа. - ЦТС), и перед началом эксплуатации на Днепре суда прошли ремонт на судостроительном заводе "Океан" в Николаеве.

"Аскет Шиппинг" намерен доставлять зерновые грузы на рейдовую перевалку в районе банки Трутаева, Одессу и Черноморск. Планируется осуществлять одновременную доставку 8 тыс. т груза одним барже-буксирным составом.

Сейчас оператор работает на реке Днепр на двух терминалах - в Запорожье и Днепре.

В 2019 году через речные терминалы компания перевалила 145,38 тыс. т грузов, что в 4,65 раз больше, чем в 2018 году.

ООО "Аскет Шиппинг" в 2007 году начало работу в Бердянском морском порту как экспедитор и судовой агент, автоперевозчик и фумигатор. В июле 2016 года компания получила статус портового оператора и начала инвестировать в создание припортовых зерновых складов, автоколонны, сертифицированные лаборатории, средства механизации и перегрузочную технику.

Сегодня компания имеет филиалы в Мариуполе, Херсоне и Николаеве, где оборудованы припортовые склады.

В конце 2019 года сообщалось, что компания в 2020 году намерена построить и ввести в эксплуатацию склад для хранения зерновых на речном терминале в городе Днепр.



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