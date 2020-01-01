Новороссийская таможня возбудила уголовное дело по факту попытки контрабанды в Молдавию двух авиадвигателей для вертолетов военного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, пишет Интерфакс.

"С целью вывоза из РФ в Молдову двух авиационных турбовинтовых двигателей в таможенный орган была подана декларация на товары, в которой оборудование указано как "бывшие в эксплуатации двигатели от гражданских вертолетов Ка-32". Однако в ходе проведения таможенного досмотра товара был установлен факт расхождения заявленных сведений с фактической модификацией двигателей", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника Новороссийской таможни Дмитрия Беланова.

Он отметил, что в результате проверки удалось установить, что данные двигатели могут использовать при создании вооружения и иной военной техники, поскольку ранее их эксплуатировали на вертолетах военного назначения Ми-8, Ка-27, состоящих на вооружении министерства обороны РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники, совершенное организованной преступной группой).