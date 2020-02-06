В России сорвано производство дизелей для ВМФ

18:40 23.03.2020   Россия

Ситуацию c поставками двигателей для серии малых ракетных кораблей проекта 22800 не удастся стабилизировать в 2021-2022 годах вопроеки договоренностям Минобороны и промышленников об исправлении положения. 

В результате уже неоднократно сорванные сроки сдачи МРК вновь сорвут, убеждены источники Mil.Press FlotProm в КБ, на верфях и дизелестроительных заводах. 

Под угрозой – кораблестроительная программа и выполнение гособоронзаказа. Одна из причин – медленная передача документации на двигатели ПАО "Звезда" 51-му центральному конструкторско-технологическому институту судоремонта (ЦКТИС) и Кингисеппскому машиностроительному заводу. Это один из этапов организации серийного производства дизелей на КМЗ, о чем официально договорились все заинтересованные стороны еще в 2018 году. Однако в итоге два дизельных завода оказались в суде.

5 марта 2020 года петербургский арбитраж отказал отказал ПАО "Звезда" в удовлетворении иска о признании договора между двумя предприятиями от 21 декабря 2018 года незаключенным. Исковое заявление приняли к производству 2 июля 2019 года, после чего судебное разбирательство четырежды откладывали. 

Как следует из материалов дела материалов дела, 21 декабря 2018 года истец и ответчик заключили договор № 1620187304231412209015638/14056 "на изготовление и поставку дизельной продукции для комплектования заказа зав. № 805 проекта 22800" (МРК "Тайфун", заложенный на Зеленодольском заводе имени Горького). 

Его подписали "во исполнение Протокола совещания по вопросу проверки состояния работ и соблюдения ПАО "Звезда" обязательств в рамках ГОЗ от 08.10.2018 № 70 и Решения о передаче учтенных копий РКД на дизельные двигатели типа М-500 и М-50 с целью постановки на производство, поставки, ремонта и сервисного обслуживания для нужд Минобороны России". 

Дизели М507 для серии МРК проекта 22800 – самой крупной в истории ВМФ современной России – производит ПАО "Звезда". Темпы производства дизелей продолжают оставаться недостаточными. Тем временем для обеспечения серийной постройки только "Каракуртов" необходимо по меньшей мере девять двигателей в год. Это количество будет только расти. Поэтому к производству решили привлечь КМЗ, который производит запчасти для звездообразных высокооборотников.

Передачу документов на двигатели, разработанные Ленинградским машиностроительным заводом "Звезда" им. Ворошилова, должны были завершить еще в 2018 году. Однако процесс затянулся. Так, 51 ЦКТИС не получил документы и на две трети двигателей из списка, сообщили изданию 19 марта в профильном отделе предприятия. Высокопоставленные лица из МО, в том числе ДОГОЗ, критикуют на профильных совещаниях руководство "Звезды" и КМЗ за "низкое исполнение указаний", отраженных в протоколах нескольких совещаний, проведенных в 2018 году под руководством замминистра обороны Алексея Криворучко и руководителя ДОГОЗ Андрея Вернигоры.

В рамках договоренностей с Минобороны "Звезда" и КМЗ должны были оформить и утвердить план-график и программу постановки на производство на мощностях КМЗ главных двигателей М507А и М507Д. 

Проблемы с передачей документации и суды негативно сказываются на организации серийного производства корабельных дизелей на втором заводе. В результате страдает как флот, который не может вовремя получить новые корабли, так и верфи-строители.

Высокопоставленные собеседники Mil.Press FlotProm на Зеленодольском заводе имени Горького и Ленинградском СЗ "Пелла" сообщили, что ситуация со сроками поставки дизелей категорически не устраивает предприятия. При этом позитивных изменений не происходит. Верфи вынуждены постоянно корректировать производственные процессы и в итоге терпеть убытки. Сейчас руководство предприятий рассматривает перспективы совместных действий по решению проблем с поставками дизелей.

Профильные специалисты ВУНЦ ВМФ (ВМА) также в курсе ситуации, однако исправить ее не пока могут даже постоянные совещания на уровне Минобороны и предприятий промышленности. 

Опасения заказчика также вызывает своевременность поставок дизелей и дизель-генераторов для кораблей противоминной обороны проекта 12700, шифр "Александрит". Неисполнение промышленниками договоренностей в итоге влияет на общую эффективность организации полноценной серийной постройки уже двух крупнейших серий кораблей для ВМФ России. 

Для ВМФ России планируют построить 23 МРК проекта 22800, шифр "Каракурт", и порядка 30 кораблей противоминной обороны (морских тральщиков) проекта 12700, шифр "Александрит". 

Дизели и дизель-генераторы, созданные в советские годы на ленинградской "Звезде", ставят на тральщики проекта 12700, малые ракетные корабли проекта 22800, ракетные катера проекта 12418 и другие единицы флота. 



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