В Дагестане с подразделениями антитеррора проведена тренировка по противодействию терроризму на базе подразделений морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа.

Личный состав подразделений был поднят по сигналу дежурного по воинской части, блокировал и уничтожил условную незаконную вооруженную группу, проникшую на территорию военного городка и объекты части, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе тренировки военнослужащие групп отработали различные вводные: эвакуацию раненого, ведение радиационной, химической разведки, разминирование участков местности и взрывного устройства. Также были выполнены тактические приёмы по передвижению боевых групп и ведение боя в составе боевых двоек.

Проведение тренировок позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений флотилии, повышается слаженность и умение военнослужащих действовать уверенно при выполнении задач, связанных с антитеррористической деятельностью.

Экипажи кораблей и подразделения морской пехоты Каспийской флотилииприступили к выполнению задач в рамках командно-штабного учения с объединениями Южного военного округа.

Личный состав соединений и воинских частей флотилии отработал загрузку запасов на корабли и автомобильный транспорт, а подразделения отдельного полка морской пехоты приготовились к совершению марша на полигоны Аданак и Турали.

В ходе выдвижения подразделениям морской пехоты предстоит отработать вводные по отражению нападения условного противника, выполнить мероприятия по разминированию местности и проделыванию проходов в минных полях, организовать обеспечение личного состава водой и продовольствием на привалах.

Армейская авиация, приданная подразделениям флотилии, обеспечит прикрытие войск на маршрутах выдвижения, десантирование личного состава, ведение воздушной разведки, а также нанесение авиационных ударов по наземным целям противника.

При проведении учения основное внимание будет уделено правильному принятию решений всех органов управления в критических ситуациях с применением современной автоматизированной системы управления.

Командиры и штабы в сложной и быстроменяющейся обстановке отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных в ходе боя, организации и поддержании взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

В местах проведения розыгрышей боевых действий подразделения отработают основные вопросы организации различных видов боя на местности как днем, так и ночью.

В КШУ задействовано более 2 тысяч военнослужащих КФл и около 200 единиц боевой техники и вооружения.