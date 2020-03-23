Український бізнесмен продав зерновий термінал в Тамані російському банку

18:00 23.03.2020   Россия

Структура російського держбанку ВТБ викупила частку українського агрохолдингу Kernel у глибоководному терміналі з перевалки зерна в Тамані.

Про це повідомив РБК перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов, пише Європейська правда.

Банк придбав 50% в кіпрській Taman Grain Terminal Holdings Ltd, яка володіє терміналом, уточнили в пресслужбі ВТБ, зазначивши, що інші 50% залишилися у міжнародного трейдера Glencore.

У Kernel і російському офісі Glencore відмовилися від коментарів.

Про продаж частки Kernel в російському терміналі знає також один з партнерів українського агрохолдингу.

У термінального комплексу в Тамані, розташованого поруч з основними аграрними регіонами на півдні Росії, є вихід на найбільші ринки збуту зерна - в Африку, на Близький Схід і в Південно-Східну Азію. Термінал може перевалювати на рік 4 млн тонн зерна.

До 2012 року зерновий термінал в Тамані належав групі "Ефко", виробнику майонезу і соняшникової олії "Слобода". Потім його викупили на паритетних засадах український холдинг Kernel і швейцарська Glencore.

Холдинг Kernel, заснований в 1995 році бізнесменом і колишнім народним депутатом України Андрієм Веревським, - найбільший виробник і експортер соняшникової олії в Україні.

До 2014 року Kernel вів діяльність і в Росії: крім частки в терміналі в Тамані холдингу належали кілька олійноекстракційних заводів. У 2014 році Kernel почав поступово йти з російського ринку і продав всі активи, крім частки в терміналі в Тамані.

Виручка Kernel за шість місяців фінансового року, який закінчиться в червні 2020 року, становила 1,8 млрд доларів, чистий прибуток - 100,4 млн доларів.

Держбанк ВТБ зайшов в непрофільний для нього зерновий бізнес в 2019 році. Одна з його цілей - консолідувати пов'язані з експортом та зберіганням зерна активи, щоб взяти на себе роль ведучого трейдера російської пшениці.

Суму угоди ВТБ не розкриває.

Про те, що держбанк веде переговори щодо купівлі частки Kernel, стало відомо в квітні 2019 року. Закрити угоду банк розраховував в кінці минулого року, але сторони довго не могли домовитися про ціну.

У 2012 році весь термінал, згідно зі звітністю Kernel, коштував 265 млн доларів. З тих пір вартість активу, за оцінками експертів, знизилася: виходячи з поточних ринкових ставок на перевалку зерна вартість всього терміналу в Тамані може становити близько 200-250 млн доларів. Таким чином, за частку 50% ВТБ міг заплатити 100-125 млн доларів.

Видання нагадує, що шукати покупця на свою частку в зерновому терміналі в Тамані Kernel почав в 2016 році.

Викупити її намагався Glencore: в ФАС підтверджували, що отримали від швейцарської компанії клопотання, яке планувалося винести на розгляд урядової комісії з контролю за іноземними інвестиціями.

Термінал - стратегічний актив, і Glencore схвалення уряду на цю угоду не отримала, розповідало джерело РБК.

Продаж ускладнився тим, що український агрохолдинг в 2018 році потрапив в число компаній, проти яких Росія ввела санкції.

Обмеження, що забороняли, зокрема, виведення капіталу за кордон, по суті, привели до заморожування частки Kernel в терміналі Тамані.



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