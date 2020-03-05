В Крыму завершилось учение с подразделениями соединения береговой обороны оккупантов
|17:40 23.03.2020
|Крым
На полигоне Ангарский в Крыму завершилось двустороннее ротное тактическое учение с подразделениями соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России.
По замыслу учения был объявлен сбор личного состава, после чего воинские подразделения совершили марш в район проведения учения, в ходе которого отразили нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России
Также в рамках учения военнослужащие провели бой за плацдарм. Используя принцип двусторонности, подразделения действовали как в наступлении, так и в обороне, являясь противоборствующими сторонами.
Для создания условий, максимально приближенных к реальным, на полигоне была смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя, установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин. Кроме того, были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения, активно применялись средства имитации огневого поражения, как со стороны атакующих, так и со стороны обороняющихся подразделений.
Данным учением в соединении береговой обороны армейского корпуса ЧФ завершился второй этап слаживания воинских подразделений. После возвращения в пункты постоянной дислокации военнослужащие приступят к подготовке и сдаче итоговой проверки за зимний период обучения.
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