Морські порти України в січні-лютому 2020 року збільшили суднооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,2%, або на 107 суден — до 1833 суден.

Про це свідчать дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пише видання Порти УКраїни.

Зокрема, Ізмаїльський порт обробив 471 судно, Миколаївський — 301, порт «Чорноморськ» — 280, Одеський — 212, «Південний» — 202, Херсонський — 114, Ренійський — 82, Маріупольський — 77, спеціалізований морський порт «Ольвія» — 53, Бердянський — 37, Білгород-Дністровський — 3, Усть-Дунайський — 1.

За даними АМПУ, морські порти України в 2019 році збільшили суднооборот порівняно з 2018 роком на 1,7%, або на 196 суден — до 11 850 суден.