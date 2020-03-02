Спеціальний броньований автомобіль “Камрат”, що спільно створюється ПрАТ “АвтоКрАЗ” та ТОВ “Українська бронетехніка” буде унікальним у своєму класі та матиме чи не найбільший захист серед українських бронемашин.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

На вітчизняному підприємстві відзначають, що новий бронеавтомобіль буде унікальним у своєму класі та першим серед українських машин матиме максимальний клас захисту ПЗСА-6, що забезпечуватиме захист від пострілу з вогнепальної зброї калібру 7,62х54 мм та бронебійно-запального патрона П-32 навіть з відстані 10 метрів. Бронескло має такий же рівень захисту, що й основна броня. Двигун автомобіля оснащений додатковими бронелистами та повністю захищений від попадання кулі калібру 7,62 мм.

Водночас СБА “Камрат” ставить нову планку і з протимінного захисту – безпеку екіпажу гарантовано навіть у разі підриву під колесом або днищем 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Новий національний український броньовик призначений для перевезення особового складу у кількості до 10 осіб (2+8) в умовах жорсткого бездоріжжя. В якості шасі для цієї бойової машини використовується вітчизняний КрАЗ-5233 підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4. “Камрат” оснащений централізованою системою підкачки шин, яка надає водієві можливість, не покидаючи броньовану капсулу, під час руху чи стоянки управляти тиском в шинах для подолання складних ділянок пересіченої місцевості, автоматично підтримує тиск в шинах у разі їх ушкодження, а також автоматично відключає колесо від системи в разі його значного ушкодження.

Бойова машина повною масою 16400 кг отримає 6-ти циліндровий рядний турбодизельний двигун потужністю 380 к.с. і обертовим моментом 1460 Н*м.

“На вимогу Міноборони і спецпідрозділів висота автомобіля занижена до 2,6 м, що робить “Камрат” одним з найнижчих броньовиків в класі МРАП у світі”, – зазначив Олександр Кузьма, директор ТОВ “Українська бронетехніка”.

“Новий броньовик поєднує надійний протимінний захист, високий клас захисту від стрілецької зброї та водночас має невеликі габарити. Такі тактико-технічні характеристики є дуже затребуваними у спецпідрозділах морської піхоти, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, а також Сил спеціальних операцій”, – додав він.

“Камрат” може бути обладнаний бойовим модулем “Сармат” (12,7 мм калібру), протитанковим ракетним комплексом “Корсар” (107 мм калібру) або “Скіф” (130 мм та 152 мм калібру).





Зображення: Українська бронетехніка