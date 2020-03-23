У судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама у понеділок відбулося третє судове засідання у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17, але тривало воно менше години.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Telegraaf.

Суддя оголосив, що адвокату підозрюваного Олега Пулатова потрібно спочатку надати можливість вивчити велике досьє - щонайменше 36000 сторінок справи.

Сьогоднішнє засідання проходило без присутності преси та родичів через ризик поширення коронавірусу. У залі засідань були лише три судді, секретар, прокурор та адвокат. При цьому, судді сиділи на певній відстані один від одного згідно з рекомендаціями щодо соціального дистанціювання.

Наступне засідання суду заплановане на 8 червня. Тоді суд має ухвалити рішення щодо численних запитів, направлених Державною прокуратурою Нідерландів.

Як повідомлялося, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

Троє обвинувачених, що не представлені у процесі – росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко – зберігають право повідомити суд про свою участь - особисту чи за допомогою адвокатів.

За нормами нідерландського законодавства, ці троє підозрюваних вважають такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується у тисячах сторінок.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама.

У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.