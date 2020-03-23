Третє засідання суду по МН17 тривало менше години

16:40 23.03.2020   Украина

У судовому комплексі "Схіпхол" поблизу Амстердама у понеділок відбулося третє судове засідання у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17, але тривало воно менше години.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Telegraaf.

Суддя оголосив, що адвокату підозрюваного Олега Пулатова потрібно спочатку надати можливість вивчити велике досьє - щонайменше 36000 сторінок справи.

Сьогоднішнє засідання проходило без присутності преси та родичів через ризик поширення коронавірусу. У залі засідань були лише три судді, секретар, прокурор та адвокат. При цьому, судді сиділи на певній відстані один від одного згідно з рекомендаціями щодо соціального дистанціювання.

Наступне засідання суду заплановане на 8 червня. Тоді суд має ухвалити рішення щодо численних запитів, направлених Державною прокуратурою Нідерландів.

Як повідомлялося, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

Троє обвинувачених, що не представлені у процесі – росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко – зберігають право повідомити суд про свою участь - особисту чи за допомогою адвокатів.

За нормами нідерландського законодавства, ці троє підозрюваних вважають такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується у тисячах сторінок.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама.

У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.



Ще на цю тему:

08:40 23.03.2020
Сьогодні продовжаться слухання у справі МН17
17:00 13.03.2020
У Швеції заявили про загрозу військової ескалації в Балтійському регіоні
16:30 20.02.2020
Росія завдала масованих авіаударів поблизу кордону Туреччини
13:20 23.01.2020
Помпео: РФ пытается вмешиваться в дела стран Карибского бассейна
12:01 26.12.2019
Ердоган: В Лівії знаходиться 2 тис. російських найманців ПВК "Вагнер"
13:00 19.12.2019
У Bellingcat відреагували на скаргу Цемаха до Європейського суду з прав людини
09:30 25.11.2019
Военные Швеции обвинили российский корабль в нарушении границы
14:00 15.11.2019
Російські стратегічні бомбардувальники відпрацьовували на навчаннях завдання удару по Одесі
12:30 15.11.2019
Росія відреагувала на висновки JIT щодо зв'язку терористів "ДНР" і ФСБ РФ у справі МН17
09:15 13.11.2019
Российская подводная лодка была обнаружена в территориальных водах Израиля
13:00 30.10.2019
Бельгийские истребители перехватили самый совершенный российский боевой самолет / Фото
12:00 30.10.2019
СМИ: Российские подлодки пытаются незаметно проникнуть в воды к западу от Гренландии
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Греция Греция
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:00 23.03.2020
У Грузії запроваджують надзвичайний стан
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
20:45 23.03.2020
Власти начнут следить за россиянами по геолокации мобильного телефона
19:45 23.03.2020
Отток капитала с российского рынка побил все рекорды
19:15 23.03.2020
Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
09:20 23.03.2020
Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд