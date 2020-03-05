Осужденного по симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» Эмиля Джемаденова уже второй раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) российской колонии в Салавате.

Об этом он рассказал своей супруге Лиане Беляловой, пишет Крым.Реалии.

По данным «Крымской солидарности», 21 марта Джемаденов воспользовался правом официального звонка семье из исправительной колонии.

«Это был первый официальный звонок Эмиля с колонии. Он находится в исправительной колонии №16 города Салават. В данный момент пребывает в штрафном изоляторе, причем уже во второй раз. В первый раз его посадили в ШИЗО на 20 дней из-за отказа выполнять зарядку по причине состояния здоровья. Не успел выйти из первого штрафного изолятора, как уже поместили во второй», – рассказала Белялова.

Она уточнила, что ее супруг спрашивал о здоровье родителей и детей.

«Интересовался тем, какие новости у его народа. Всем передал слова приветствия. Посылки ему не отдают, а письма доставляют. Осведомлен о положении в стране по поводу пандемии, так как в колонии также объявлен карантин и все свидания запрещены», – рассказала Лиана.

В декабре 2019 года Верховный суд России изменил приговор фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен админинистративный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

В июне 2019 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил фигурантов данного дела Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.