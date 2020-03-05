Первый экспериментальный женский экипаж ЧФ России полностью укомплектован / Фото

16:00 23.03.2020   Крым

Завершилось комплектование первого экспериментального женского экипажа патрульного катера "Раптор" Черноморского флота страны-агрессора. 

В Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге к команде, состоящей из командира катера Анны Брикез и рулевого-сигнальщика Юлии Курочкиной, присоединилась механик Ольга Чулкова, пишет sudostroenie.info.

Как отмечается в сообщении Минобороны России от 21 марта, в полном составе девушки проходят курс теоретической и практической подготовки: изучают основы кораблевождения и навигации, устройство патрульного катера, системы связи и вооружение, двигательную установку. Помимо этого, проводятся тренировки по борьбе за живучесть.

Как сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, комплексная подготовка экипажа продлится до 27 апреля. После завершения подготовки, первый женский экипаж возвратится на Черноморский флот, где приступит к выполнению своих функциональных обязанностей.

Девушкам предстоит управлять патрульным катером проекта 03160 типа "Раптор", построенным на заводе "Пелла".



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