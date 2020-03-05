На городских кладбищах Севастополя орудуют вандалы
|15:40 23.03.2020
|Севастополь
На городском кладбище на пятом километре Балаклавского шоссе в оккупированном Севастополе неизвестные осквернили более 200 могил.
Вандалы сорвали с крестов таблички, пишет РИА Новости.
Очевидцы, заснявшие на видео результат варварского деяния, отмечают, что один из секторов кладбища стал похожим "поле безымянных захоронений", так как теперь на могилах нет табличек с именами и датами жизни.
По данным СМИ, на месте происшествия уже работают правоохранители.
Работники кладбища отмечают, что территория не охраняется.
Ранее сообщалось, что в начале марта в Севастополе вандалы разгромили могилу неизвестного солдата. По данному факту прокуратура города организовала проверку.
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