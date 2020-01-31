В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
|15:20 23.03.2020
|Средиземноморский регион
Сила Правительства национального согласия (ПНС) взяли под контроль нефтяной танкер из ОАЭ.
Танкер был предназначен для незаконного вооруженного формирования под руководством Халифы Хафтара, пишет Анадолу.
О захвате танкера Gulf Petroleum 4 с либерийским флагом сообщил командующий морскими силами при операции «Вулкан гнева» Рыда Иса.
Накануне национальная нефтяная компания Ливии сообщил о том, что в Бенгази переводится нефть на танкере из ОАЭ Gulf Petroleum 4.
В заявлении была осуждена попытка незаконного импорта нефти Хафтаром.
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