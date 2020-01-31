В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ

15:20 23.03.2020   Средиземноморский регион

Сила Правительства национального согласия (ПНС) взяли под контроль нефтяной танкер из ОАЭ.

Танкер был предназначен для незаконного вооруженного формирования под руководством Халифы Хафтара, пишет Анадолу

О захвате танкера Gulf Petroleum 4 с либерийским флагом сообщил командующий морскими силами при операции «Вулкан гнева» Рыда Иса. 

Накануне национальная нефтяная компания Ливии сообщил о том, что в Бенгази переводится нефть на танкере из ОАЭ Gulf Petroleum 4. 

В заявлении была осуждена попытка незаконного импорта нефти Хафтаром.



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