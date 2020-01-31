Сила Правительства национального согласия (ПНС) взяли под контроль нефтяной танкер из ОАЭ.

Танкер был предназначен для незаконного вооруженного формирования под руководством Халифы Хафтара, пишет Анадолу.

О захвате танкера Gulf Petroleum 4 с либерийским флагом сообщил командующий морскими силами при операции «Вулкан гнева» Рыда Иса.

Накануне национальная нефтяная компания Ливии сообщил о том, что в Бенгази переводится нефть на танкере из ОАЭ Gulf Petroleum 4.

В заявлении была осуждена попытка незаконного импорта нефти Хафтаром.