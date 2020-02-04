За 5 років експорт зброї РФ впав на 18%

15:00 23.03.2020   Россия

Попри нескінченні щорічні звіти влади РФ про зростання продажу своєї зброї та імпортозаміщення, за останні 5 років експорт російського озброєння зменшився до попереднього періоду на 18%.

Про це свідчать дані оприлюднені в останньому звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) від 20 березня ц.р., повідомляє defence-ua з посиланням на Defense Express.

Згідно з інформацією SIPRI, у період з 2010 по 2014 роки (включно) РФ займала 2 місце у світі за продажами зброї з часткою у 27 відсотків від загального об'єму ринку. Відставання від лідера рейтингу – США, становило лише 4 відсотки (31% від світових продажів озброєння).

Проте у наступні п'ять років (2015-2019 роки) ситуація значно змінилася – експорт Сполучених Штатів зріс на 23 відсотки (35% від загального обсягу постачання зброї у світі), тоді як російський експорт впав на 18%, а відставання від США збільшилося на 15 пунктів (21 відсоток ринку).

Таким чином, реальність суттєво відрізняється від реляцій російської пропаганди щодо невпинного зростання інтересу до озброєння РФ, щорічного збільшення його продажу закордон та незначного впливу санкцій на власне виробництво та експорт.

Варто додати, що інші країни, які входять до п'ятірки топ-експортерів, також наростили постачання свого озброєння. Зокрема Франція (3 місце) збільшила експорт на 72%, Німеччина (4 місце) на 17%, а Китай на 6,3%.

При цьому також зазначається, що обсяг постачання зброї у світі у 2015-2019 роках став на 5,5% більшим у порівнянні з 2010-2014 рр. та на 20% у порівнянні 2005-2009 рр.

Своєю чергою, Україна в рейтингу SIPRI зайняла 12 місце скоротивши за останні 5 років експорт на 63 відсотки. Якщо у період 2010-2014 рр продажі українських підприємств ОПК займали 2,8% світового ринку (8 місце) то у наступне п'ятиріччя частка продажу зброї зменшилась до 1%. Це, в першу чергу, може бути пов'язано з тим, що у 2015-2019 роках українські виробники були переорієнтовані на внутрішній ринок, в зв'язку з необхідністю переозброєння власної армії на тлі агресії з боку РФ. До 2014 року, коли РФ анексувала АР Крим та розпочала гібридне вторгнення на Сході країни, до 98% продукції українського ОПК постачалось на експорт.



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