На Черноморском флоте страны-агрессора сформировали экипажи для строящихся малых ракетных кораблей "Грайворон" (проект 21631, шифр "Буян-М") и "Охотск" (проект 22800, шифр "Каракурт").

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи укомплектованы офицерами и военнослужащими по контракту; они уже отправились для подготовки в Объединенный учебный центр ВМФ России в Петербурге, пишет flot.com.

МРК "Гайворон", получивший название в честь старинного русского города, станет девятым кораблем проекта 21631. Его строительство началось на Зеленодольском заводе в 2015 году, в 2020-м его должны спустить на воду.

МРК проекта 21631 – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине – 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

"Охотск" – первый малый ракетный корабль проекта 22800, заложенный на Зеленодольском заводе, причем изначально носил наименование "Циклон". До того момента "Каракурты" строили только на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Его планируют передать Черноморскому флоту до конца 2020 года.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Вооружение "Каракурата" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".