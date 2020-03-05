В Крыму пригрозили электронными браслетами гражданам из группы риска по коронавирусу
|14:20 23.03.2020
|Крым
Т.н. "глава" оккупированного Крыма поручил "строго следить за оперативной изоляцией граждан, находящихся в группе риска из-за контактов с инфицированными коронавирусом".
Сергей Акснов даже предложил использовать электронные браслеты для самых безответственных. Об этом он заявил в ходе ежедневного доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, пишет Крыминформ.
«В случае обнаружения и подтверждения коронавируса, соответственно, тут же должно быть изолировано достаточно большое количество людей. Если мы не будем предпринимать такие драконовские, оперативные меры, мы ситуацию не остановим, – подчеркнул он. – И это не шутки, не просьбы – это прямое требование законодательства. Если будут выявляться случаи, что те, кто под подозрением шатаются по городу, вплоть до того, чтобы электронные браслеты как в УФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) надевали, чтобы можно было контролировать, что они дома сидят. Я без шуток говорю».
Ранее министр здравоохранения оккупированного Крыма Игорь Чемоданов сообщил, что количество граждан, находящихся в Крыму под наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, за сутки увеличилось почти на 100 человек.
Накануне оперативный штаб сообщил о первом случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Крыму. Зараженный мужчина побывал во Франции и приехал на полуостров через территорию Украины. Сообщается, что мужчина скрыл факт посещения Франции.
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