У МЗС України наголосили, що вибори в окупованих регіонах Грузії суперечать міжнародному праву.

Міністерство закордонних справ України поширило офіційну заяву про невизнання "президентських виборів" у окупованій грузинській Абхазії, повідомляє ZN,UA з посиланням на агентство Інтерфакс-Україна.

"Україна не визнає ніяких так званих президентських виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають ніяких правових наслідків. Ці дії також спрямовані на загострення ситуації з безпекою в регіоні Чорного моря", — сказано в заяві МЗС України.

Також у дипломатичному відомстві звернули увагу, що організація "виборів" в окупованих районах сусідніх країн — звичайна практика Російської Федерації. Таким чином країна-агресор намагається надати офіційний статус захопленим їй регіонам, легітимізувати наслідки агресії проти незалежних держав.

"Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора", — підкреслюється в заяві українського МЗС.

Також в офіційній реакції на "вибори" в окупованій Абхазії сказано, що у зовнішній політиці Україна продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії, а Росія повинна виконати всі положення про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

Незаконні "президентські вибори" в окупованій Абхазії відбулися після того, як "президент" Рауль Хаджимба змушений був піти у відставку, послідувала після масових протестів, в яких брали участь бойовики, що билися на стороні терористів "ДНР" в Україні. Україна раніше заявляла про невизнання президентських виборів в Абхазії.