На военном складе в Мурманской области взорвался артиллерийский боеприпас.

По предварительным данным пострадали пять человек, сообщила группа Информационное сопротивление со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Сообщается, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории склада.

Пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.

Комиссия командования Северного флота проводит проверку.

По данным источника российского «Интерфакс», взрыв произошел на складе боеприпасов в Мурманске в микрорайоне Росляково. В числе пятерых пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.