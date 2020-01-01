В России взрыв на военном складе: есть раненые
|13:40 23.03.2020
|Россия
На военном складе в Мурманской области взорвался артиллерийский боеприпас.
По предварительным данным пострадали пять человек, сообщила группа Информационное сопротивление со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Сообщается, что инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории склада.
Пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь, угрозы их жизни нет.
Комиссия командования Северного флота проводит проверку.
По данным источника российского «Интерфакс», взрыв произошел на складе боеприпасов в Мурманске в микрорайоне Росляково. В числе пятерых пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.
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