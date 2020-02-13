У Чорноморськ прибув пором з Туреччини, на борту - 38 українців

13:20 23.03.2020   Украина

У Чорноморськ прибуло вантажно-пасажирське судно «Вільнюс», на борту якого на Батьківщину повернулися 38 українців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прибули до порту орієнтовно о 18.00. Після того, як пришвартувалися нас, на борту судна, опитали лікарі, виміряли температуру. Всім рекомендували протягом 14 днів бути на карантині. Також ми залишили свої контактні дані», - розповів Укрінформу один з пасажирів порому.

Дозвіл зійти з порома на берег пасажири отримали о 20.30.

Судно вчора орієнтовно о 17.00 за місцевим часом (16.00 за Київським часом) вирушило з порту Карасу, що на узбережні Чорного моря, в північно-західній частині, у провінції Сакарья, до українського порту Чорноморськ.

Наступний рейс порому з Карасу до Чорноморська запланований на 28 березня.

Як повідомлялося, сьогодні вночі з аеропорту Стамбула до Києва вилетіли 217 українців, понад 30 з них прибули до Туреччини з інших країн.



Ще на цю тему:

17:20 23.03.2020
У січні-лютому морпорти збільшили суднооборот на 6%
17:30 20.03.2020
Ukrainian Ports Forum 2020 переносится
20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
09:40 19.03.2020
Безпека на Азові:: Бердянський порт відвідали вищі військові керівники України / Фото
19:01 12.03.2020
До українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі
11:30 28.02.2020
Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили від посади за "схеми" на 2,5 мільйона
12:20 24.02.2020
«Дніпро Карго Лімітед» стала учасником проекту транспортного коридору між Балтійським і Каспійським морями
11:00 20.02.2020
Кабмін затвердив межі морпортів Скадовськ та Усть-Дунайськ
15:01 14.02.2020
Глава Херсонской ОГА провел презентацию Скадовского порта в Турции
09:30 14.02.2020
В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус
17:15 13.02.2020
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото
10:45 13.02.2020
"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Греция Греция
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:00 23.03.2020
У Грузії запроваджують надзвичайний стан
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
20:45 23.03.2020
Власти начнут следить за россиянами по геолокации мобильного телефона
19:45 23.03.2020
Отток капитала с российского рынка побил все рекорды
19:15 23.03.2020
Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
09:20 23.03.2020
Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд