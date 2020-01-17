В Крыму детский лагерь "Артек" отменили апрельскую смену

12:40 23.03.2020   Крым

Международный детский центр "Артек" (МДЦ) в оккупированном Крыму отменил смену, которая должна была состояться со 2 по 23 апреля 2020 года.

Об этом сообщается на сайте МДЦ, пишет ТАСС.

"Четвертая смена в МДЦ "Артек" отменена. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и мире МДЦ "Артек" отменяет реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля", - говорится в сообщении.

Смена отменена на основании протокола заседания оперативного штаба Минпросвещения РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что документ является основанием для возврата денежных средств за приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Сейчас МДЦ "Артек" работает в обычном режиме, санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.

Директор всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус на своей странице в Facebook сообщил, что в центре также отменяется смена, запланированная на 2-24 апреля. "В связи со сложившейся в стране и мире неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в "Орленке" отменили смену, которая планировалась к реализации в период с 1-2 по 23-24 апреля", - написал Джеус, уточнив, что отмена смены произошла "впервые за долгие годы".

Как сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ, отменены смены еще в двух детских лагерях - "Океан" (Владивосток) и "Смена" (Краснодарский край). Руководству лагерей рекомендовали рассмотреть возможность распределить детей по другим сменам. В частности, в краснодарском лагере отменена смена с 30 марта по 12 апреля, а в "Океане" с 23 марта по 12 апреля.



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