США, рассуждая о "российском энергетическом оружии", неприкрыто стремятся "подложить мину" под проект газопровода "Северный поток - 2".

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его ответ размещен в субботу, 21 марта, на сайте российского дипведомства, пишет ТАСС.

По его словам, в Москве не первый раз слышат рассуждения американских официальных лиц на эту тему. Сергей Рябков не сомневается, что коллеги в Вашингтоне будут и в дальнейшем "на этом тезисе "гарцевать". "Ссылками на внешнего врага и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата", - добавил он. По словам дипломата, такая политика направлена в отношении стран, заинтересованных в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества.

Замминистра подчеркнул, что коллеги из США не скрывают, что хотят "подложить мину" под "Северный поток - 2". По его словам, они прокомментировали линию, проводимую Россией на энергетических рынках мира в условиях резкого падения спроса на энергоносители и высокой волатильности цен. Падение связано, прежде всего, с шоком для транспортной сферы всего мира в результате распространения коронавируса, - сказал Рябков.