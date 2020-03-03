ДП «Морський торговельний порт (МТП) «Южний» з початку 2020 року станом на 16 березня опрацювало 3,658 млн тонн вантажів, виконавши на 108% квартальний вантажний план.

Про це повідомила прес-служба Держстивідора, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, вантажообіг на звітну дату збільшився на 1,219 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2019 року. «Спостерігається тенденція зростання перевалки руди. З початку 2020 року до середини березня підприємство переробило 3,034 млн тонн руди», — зазначила прес-служба.

Вантажообіг за два тижні березня поточного року склав 837,7 тис. тонн (74,5% місячного плану). Основним вантажем є руда, цей вантаж забезпечив 83% перевалки у березні. Крім цього, номенклатура вантажів включає вугілля, чавун і добрива.

«На сьогодні підприємство працює в умовах пандемії, тому наша головна мета — це безпека і збереження темпу обробки вантажів ДП «МТП «Южний». Зараз у нас немає загроз для здійснення основної діяльності. Ми плануємо успішно продовжувати виконувати виробничий план», — повідомив в.о. директора підприємства Олександр Олійник.

Прес-служба проінформувала також, що 9 березня 2020 року на ДП «МТП «Южний» зафіксований абсолютний рекорд вивантаження — 790 піввагонів на добу. «В цілому, у першій декаді березня середньодобове вивантаження склало 701 напіввагон. Якщо порівнювати з більш раннім періодом, то за добу на підприємстві вивантажували в середньому 560 піввагонів», — наголошується у повідомленні.

ДП «МТП «Южний» оперує причалами №5, 6, 7, 8, 9 і 38 морського порту «Південний». Держстивідор у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 23%, або на 2,841 млн тонн — до рекордних 15,153 млн тонн.