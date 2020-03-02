Україна продала Туреччині три РЛС вартістю понад 11 мільйонів доларів
|11:40 23.03.2020
|Украина
Державний спецекспортер “Укрспецекспорт” поставив до Туреччини радіолокаційні станції MARS-L та П-180У виробництва приватної компанії НВП “Аеротехніка-МЛТ”.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.
Зокрема, наприкінці грудня 2019 року, турецькій компанії SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (Defense Industry Technologies Inc) було поставлено дві РЛС L-діапазону MARS-L (на шасі “Урал” та “КрАЗ”) з декларованою вартістю 7 544 000 дол та РЛС дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У на базі двох “КрАЗів” з декларованою вартістю 3,6 млн дол.
Мобільна суміщена радіолокаційна станція L-діапазону MARS-L являє собою наземну рухому РЛС, в якій реалізований принцип спільної роботи каналів первинної та вторинної локації. В основу побудови РЛС закладені технології побудови передавальних і прийомних радіолокаційних пристроїв з використанням сучасних способів формування та обробки складних радіолокаційних сигналів, а також захисту від перешкод.
Спільне використання первинної й вторинної локації дозволяє при порівняно малій потужності випромінювання значно збільшити дальність виявлення і точність визначення координат повітряних об’єктів. Крім того, наявність додаткової (польотної) інформації про повітряне судно (номер борту, поточна висота, залишок палива, стан бортових систем і так далі) разом з первинною радіолокаційною інформацією істотно підвищує безпеку польотів і зменшує ймовірність випадкового ураження цивільної авіації засобами протиповітряної оборони (ППО).
Наземна рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У забезпечує автоматичний супровід траєкторій руху повітряних об’єктів, приймання даних від інших РЛС і радіовисотоміру, обмін радіолокаційною інформацією відбувається за наданими каналами обміну даних в узгодженому протоколі обміну.
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