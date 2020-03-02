Україна продала Туреччині три РЛС вартістю понад 11 мільйонів доларів

11:40 23.03.2020   Украина

Державний спецекспортер “Укрспецекспорт” поставив до Туреччини радіолокаційні станції MARS-L та П-180У виробництва приватної компанії НВП “Аеротехніка-МЛТ”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Зокрема, наприкінці грудня 2019 року, турецькій компанії SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (Defense Industry Technologies Inc) було поставлено дві РЛС L-діапазону MARS-L (на шасі “Урал” та “КрАЗ”) з декларованою вартістю 7 544 000 дол та РЛС дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У на базі двох “КрАЗів” з декларованою вартістю 3,6 млн дол.

Мобільна суміщена радіолокаційна станція L-діапазону MARS-L являє собою наземну рухому РЛС, в якій реалізований принцип спільної роботи каналів первинної та вторинної локації. В основу побудови РЛС закладені технології побудови передавальних і прийомних радіолокаційних пристроїв з використанням сучасних способів формування та обробки складних радіолокаційних сигналів, а також захисту від перешкод.

Спільне використання первинної й вторинної локації дозволяє при порівняно малій потужності випромінювання значно збільшити дальність виявлення і точність визначення координат повітряних об’єктів. Крім того, наявність додаткової (польотної) інформації про повітряне судно (номер борту, поточна висота, залишок палива, стан бортових систем і так далі) разом з первинною радіолокаційною інформацією істотно підвищує безпеку польотів і зменшує ймовірність випадкового ураження цивільної авіації засобами протиповітряної оборони (ППО).

Наземна рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону хвиль П-180У забезпечує автоматичний супровід траєкторій руху повітряних об’єктів, приймання даних від інших РЛС і радіовисотоміру, обмін радіолокаційною інформацією відбувається за наданими каналами обміну даних в узгодженому протоколі обміну.



Ще на цю тему:

17:00 23.03.2020
Український бронеавтомобіль “Камрат” буде мати унікальний для свого класу рівень захисту / Фото
11:15 20.03.2020
Україна поставила Грузії кулемети для Мі-24
09:30 20.03.2020
Україна поставила до Туреччини РЛС Mars-L та П-180У
08:45 16.03.2020
Українські Bayraktar TB2 розпочали польоти
10:20 11.03.2020
В Україні планують організувати виробництво турецьких ударних безпілотників
11:20 05.03.2020
Київський бронетанковий передав до армії модернізовані Т-72 / Відео
08:01 02.03.2020
Пентагон уклав контракт на виробництво ПТРК "Джавелін" для 16 країн
09:40 26.02.2020
Понад 100 авіаційних комплексів “Фурія” поставлено українським силовим структурам / Відео
17:21 25.02.2020
Секретар РНБО: Наша ракетна програма найближчим часом буде відроджена
14:15 24.02.2020
КБ “ЛУЧ” представив ПТРК “Амулет” для української армії / Відео
20:21 21.02.2020
Міноборони цьогоріч закупить близько 3 тисяч ракетних комплексів
11:50 18.02.2020
ЗСУ отримали американські керовані системи десантування вантажів / Відео
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Греция Греция
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:00 23.03.2020
У Грузії запроваджують надзвичайний стан
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
20:45 23.03.2020
Власти начнут следить за россиянами по геолокации мобильного телефона
19:45 23.03.2020
Отток капитала с российского рынка побил все рекорды
19:15 23.03.2020
Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
09:20 23.03.2020
Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд