"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении

11:20 23.03.2020   Болгария

Президент Болгарии Румен Радев частично наложил вето на закон о чрезвычайном положении, ведение которого было предложено для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Президент подверг критике меры, предусмотренные в законе, которые ограничивают право на свободу слова и отсутствие адекватных мер для поддержки населения от бедности. Радев предупредил, "что голод победит страх".

По его словам, закон перерос в предложения, которые не имеют ничего общего с коронавирусом.

"Давайте не будем забывать, что у нас есть будущее после чрезвычайного положения. Нехватку персонала и недостатки в системе здравоохранения пытались компенсировать это ограничениями", - сказал Радев.

Он заявил, что видит опасность наказания любого свободомыслия и инакомыслия, так как меры в законе о чрезвычайном положении остаются в силе даже после его завершения.

Радев раскритиковал ряд экономических норм закона и другие положения документа, в частности, выступив против полной блокады движения и выразив недовольство ростом полномочий военных.

Глава государства выразил надежду, что депутаты учтут его рекомендации и добавят дополнительные меры.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.



Ще на цю тему:

20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
15:04 27.06.2017
В Болгарии установка искусственного сердца станет бесплатной
19:00 01.11.2016
С 1 ноября попасть в больницы Болгарии можно только по отпечаткам пальцев
10:11 04.10.2016
Здравоохранение в Болгарии одно из самых неэффективных
14:58 13.06.2016
Болгария входит в число стран с умеренным риском распространения вируса Зика
08:20 24.05.2016
В Софии открыли православный Медицинский центр
20:57 05.05.2016
Болгария на первом месте в ЕС по смертности от инсульта
19:20 28.03.2016
В Болгарии лечение онкозаболеваний становится бесплатным
13:42 24.03.2016
Лекарства для гипертоников в Болгарии станут бесплатными
12:35 17.02.2016
Вотум недоверия болгарскому правительству вынесен на голосование в парламент страны
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Греция Греция
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:00 23.03.2020
У Грузії запроваджують надзвичайний стан
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
20:45 23.03.2020
Власти начнут следить за россиянами по геолокации мобильного телефона
19:45 23.03.2020
Отток капитала с российского рынка побил все рекорды
19:15 23.03.2020
Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
09:20 23.03.2020
Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд