Греция запрещает все передвижение граждан для предотвращения распространения коронавируса.

Запрет вступает в силу с 6.00 понедельника, 23 марта, можно ездить только на работу, за продуктами и в аптеку, сообщилзаявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в телеобращении, пишет РИА Новости.

Премьер заявил, что в Италии каждые две минуты умирает один человек, Греция не может допустить такого развития ситуации.

Ранее Мицотакис призвал всех граждан проявить ответственность и заявил, что только от их поведения зависит введение полного запрета на поездки и на передвижение. В предыдущем телеобращении он заявил, что этот уик-энд дает всем возможность показать социальную ответственность, никуда не выезжать и оставаться дома, чтобы не допустить распространения COVID-19 в регионах страны. Арсенал ограничительных мер, которые может принять правительство, практически исчерпан, сказал премьер.

Заявление последовало вскоре после того, как стали известные новые данные – за сутки в Греции инфицированы 94 человека, при том, что до того было 30-40 случаев в сутки. Всего в стране 624 подтвержденных случая инфицирования, умерли 15 человек.