Мартовские заморозки негативно отразились на посевах зерновых в Крыму

10:40 23.03.2020   Крым

Резкое похолодание в оккупированном Крыму во второй декаде марта после теплого начала месяца негативно отразилось на посевах зерновых и технических культур.

Как пишет Интерфакс, об этом сообщил Минсельхоз оккупированного Крыма.

Так, с 15 марта ночные температуры воздуха местами снизились в Крыму до минус 10C.

"В Нижнегорском, Красноперекопском и Советском районах пострадали посевы озимого и ярового ячменя, кориандра, горчицы, льна. Также отмечено подмерзание цветков и плодовых почек на фруктовых насаждениях персика, черешни, вишни, сливы, абрикоса, яблони в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Раздольненском, Нижнегорском, Черноморском районах", - отметил вице-премьер крымского правительства - министр сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.

По его информации, аграрии, чиновники, представители научных учреждений проводят в настоящее время мониторинг состояния сельскохозяйственных культур "на предмет оценки их дальнейшего развития" и исследуют образцы плодовых культур - "на степень их подмерзания".

Аграрии Крыма в 2019 году собрали 1,69 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 30 ц/га. В 2018 году было намолочено 906 тыс тонн при средней урожайности 16,5 ц/га, что в 1,9 раза меньше уровня 2017 года из-за засухи.

По данным на середину февраля 2020 года, всходы озимых зерновых культур на зерно были получены на 100% засеянной площади - 482,6 тыс га. При этом в хорошем и удовлетворительном состоянии находились более 53% посевов (осенью 2019 года в Крыму была засуха).

В феврале в Крыму начали сеять яровые. Прогноз - 91,3 тыс га зерновых и зернобобовых культур. Техническими культурами планируется засеять 153,9 тыс га, кормовыми - 27,2 тыс га. Под овощи открытого грунта, согласно прогнозу, будет отведено 6,6 тыс. га, под картофель - 4,7 тыс га.



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