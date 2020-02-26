Nordwind в июне начнет выполнять перелеты из Симферополя в Астрахань

10:20 23.03.2020   Крым

Авиакомпания Nordwind с 6 июня начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Крыма в Астрахань.

Как пишет Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Симферополь".

Четыре года таких перелетов не было, а до этого их выполняла другая авиакомпания. "Прямые рейсы из Симферополя в Астрахань откроются в июне впервые после четырехлетнего перерыва", - говорится в пресс-релизе.

Перелеты будут выполняться с частотой раз в неделю (по субботам), в период до 26 сентября 2020 года, на самолетах Embraer 190. Время в пути составит около двух часов. Билеты уже поступили в продажу.

Nordwind Airlines входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, базируется в московском "Шереметьево". Воздушный парк состоит из 27 самолетов Boeing (737 и 777) и Airbus (A330 и A321). По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, бенефициаром компании является глава туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого), объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, аэропорт обслуживает сейчас рейсы только внутри России. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

АО "Аэропорт "Астрахань" создано в 1992 году, является одним из основных на юге России, с 1994 года имеет статус международного. ООО "Новапорт" (принадлежит на паритетных началах AEON Corporation Романа Троценко и инвесткомпании Meridian Capital) владеет 94% АО.



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