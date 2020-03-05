ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
|10:00 23.03.2020
|Южная Осетия
Артиллеристы 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Южной Осетии в рамках двусторонних ротных тактических учений в горной местности уничтожили лагерь условного противника с использованием беспилотных летательных аппаратов.
На горном полигоне Дзарцеми артиллеристы при поддержке расчетов БЛА выполнили разведку целей условного противника и подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация» и минометами 2С11 «Сани». Артиллерийские расчеты провели боевые стрельбы по одиночным и групповым целям на дальностях от 1 до 15 км, пишет пресс-служба Минобороны России.
Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 16 по 21 марта с.г. Всего задействовано около 400 военнослужащих ЮВО и более 60 единиц вооружения и военной техники, средства ПВО и беспилотная авиация.
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