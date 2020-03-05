ЮВО: Зенитчики на азовском побережье отразили ракетно-авиационный удар условного противника
|09:40 23.03.2020
|Азовский район
Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» войск противовоздушной обороны Южного военного округа в ходе плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Ейский в Краснодарском крае отразили ракетно-авиационный удар условного противника.
Военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.
Для усложнения задачи в роли противника выступали экипажи разных типов самолетов: истребителей Су-30СМ, самолетов штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ.
Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, выполняли полеты на максимальных и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа.
В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. При отражении авиационных атак противника боевые расчеты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.
В общей сложности в учении приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.
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