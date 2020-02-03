Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол

09:20 23.03.2020   Турция

Туреччина не буде застосовувати санкцій до українських громадян, які через форс-мажорні обставини, зокрема припинення авіасполучення, порушили термін перебування на території країни.

Про це Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення строків перебування у країні для українських громадян», - зазначив дипломат.

Ця нота також стосується громадян інших країн, що перебувають на території Туреччини.

Тим часом посольство передало до МЗС Туреччини інформацію стосовно понадтермінового перебування чотирьох громадян України.

«Ми вже відправили перелік осіб, маємо чотири кейси громадян України, стосовно яких ми підтверджуємо, що у зв’язку із форс-мажорними обставинами вони не змогли вчасно залишити територію Туреччини.  І в контексті цієї ноти сподіваємося, що питання буде позитивно вирішене, ми в цьому абсолютно переконані. Турецька держава ставиться з розумінням та йде назустріч», - наголосив Сибіга.



Ще на цю тему:

10:30 06.03.2020
Отношения между Украиной и Турцией вышли на новый уровень, - Зеленский
10:30 05.02.2020
"Хіба це не вільна країна?" Ердоган відповів на нападки через "Слава Україні" в Києві
09:40 04.02.2020
Туреччина надасть Україні 36 мільйонів доларів військової допомоги
20:57 03.02.2020
Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні
19:45 03.02.2020
Туреччина забезпечить житлом майже п'ятсот сімей кримських татар - Ердоган
19:30 03.02.2020
Зеленський обговорив з Ердоганом транспортування каспійського газу до України
18:51 03.02.2020
"Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні".
08:15 03.02.2020
В Анкарі розповіли про пріоритети візиту Ердогана до Києва
17:41 30.01.2020
Зеленський затвердив склад української частини Стратегічної ради високого рівня з Туреччиною
14:41 20.01.2020
У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
12:40 15.01.2020
Рада ратифікувала угоду у сфері розвитку між урядами України та Туреччини
16:30 27.12.2019
Україна та Туреччина домовляються про спільне літакобудування
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:20 23.03.2020
"Голод победит страх": Президент Болгарии частично ветировал закон о чрезвычайном положении
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
Всі новини країни
Греция Греция
11:00 23.03.2020
В Греции полностью запретили поездки и передвижение по стране
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:00 23.03.2020
ЕС поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает выборы в Абхазии
10:00 23.03.2020
ЮВО: Российские беспилотники обнаружили лагерь условного противника в горах Южной Осетии
09:00 23.03.2020
У Грузії запроваджують надзвичайний стан
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 23.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 19, 20, 21, 22 марта
20:45 23.03.2020
Власти начнут следить за россиянами по геолокации мобильного телефона
19:45 23.03.2020
Отток капитала с российского рынка побил все рекорды
19:15 23.03.2020
Ціни на нафту продовжують падати: Brent наближається до 25 доларів за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 23.03.2020
В Ливии задержан нефтяной танкер из ОАЭ
09:20 23.03.2020
Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
08:15 24.03.2020
Окупанти у Криму відкрили чергову справу через "заклики до тероризму"
08:01 24.03.2020
Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова
06:29 24.03.2020
На проведення «маршу на Крим» може вплинути тільки коронавірус – Чубаров
20:30 23.03.2020
В Україні встановили осіб, які контактували з хворим кримчанином
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд