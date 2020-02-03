Туреччина не буде застосовувати санкцій до українських громадян, які через форс-мажорні обставини, зокрема припинення авіасполучення, порушили термін перебування на території країни.

Про це Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення строків перебування у країні для українських громадян», - зазначив дипломат.

Ця нота також стосується громадян інших країн, що перебувають на території Туреччини.

Тим часом посольство передало до МЗС Туреччини інформацію стосовно понадтермінового перебування чотирьох громадян України.

«Ми вже відправили перелік осіб, маємо чотири кейси громадян України, стосовно яких ми підтверджуємо, що у зв’язку із форс-мажорними обставинами вони не змогли вчасно залишити територію Туреччини. І в контексті цієї ноти сподіваємося, що питання буде позитивно вирішене, ми в цьому абсолютно переконані. Турецька держава ставиться з розумінням та йде назустріч», - наголосив Сибіга.