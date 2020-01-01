У Грузії запроваджують надзвичайний стан
|09:00 23.03.2020
|Грузия
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила надзвичайний стан протягом одного місяця з метою сповільнити розповсюдження коронавірусу.
Про це повідомляє портал OC, пише Укрінформ.
"Я ухвалила рішення оголосити надзвичайний стан на всій території Грузії. Рішення набирає чинності негайно", - зазначила Зурабішвілі.
Парламент Грузії повинен протягом 48 годин проголосувати, чи слід затверджувати надзвичайний стан, якщо більшість парламентарів будуть проти цього заходу, його буде негайно скасовано.
Указом президента передбачається обмеження прав громадян, гарантованих конституцією, включаючи свободу пересування, свободу зібрань та доступ до послуг.
Надзвичайний стан має тривати до 21 квітня, після чого парламенту потрібно буде схвалити його продовження.
Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.
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