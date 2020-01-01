Сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

08:40 23.03.2020   Украина

У Нідерландах через спалах коронавірусу не переноситимуть судове засідання у справі МН17, призначене на понеділок, 23 березня, але воно відбудеться без присутності громадськості та преси.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію”, - поінформували у суді.

Через ситуацію з коронавірусом на суді буде присутнім лише один нідерландський прокурор замість трьох.

Чи буде присутній захист одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17, невідомо. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt. Двоє нідерландських адвокатів співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною.

Варто зазначити, що в Нідерландах усі суди через ситуацію з коронавірусом припинили свою роботу від вівторка, 17 березня. Розглядалися лише термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі “Схіпхол” в Гаазі 9 та 10 березня 2020 року відбулися два судових засідання у справі МН17. Суд оголосив перерву до 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.



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