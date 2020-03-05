У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише Укрінформ.

"Стан здоров’я Сервера Мустафаєва погіршився — температура тіла підвищилася з 37,6 до 39,3, сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі", - зазначила омбудсмен.

За її словами, Мустафаєв звертався до «Южного окружного военного суда» та адміністрації пенітенціарної установи щодо надання йому належної медичної допомоги, однак йому зробили лише жарознижувальні ін’єкції, не було зроблено жодного аналізу та не встановлено діагноз.

"Вимагаю від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно провести повне медичне обстеження Сервера Мустафаєва, аби виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією. Також забезпечити надання кваліфікованої лікарської допомоги в умовах місця несвободи відповідно до міжнародних стандартів надання медичної допомоги особам які перебувають під вартою", - додала Денісова.

Сервер Мустафаєв - правозахисник, координатор «Кримської солідарності». Його заарештували 21 травня 2018 року, після чого він став фігурантом так званої другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» (цю організацію вважають в Росії терористичною).

6 листопада 2019 року Amnesty International визнала Мустафаєва в'язнем совісті.

15 листопада Південний військовий окружний суд у російському Ростові-на-Дону, куди були етаповані всі фігуранти другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», почав розглядати справу по суті.

30 жовтня адвокат Мустафаєва Ліля Гемеджи в інтерв'ю ЗМІ назвала умови тримання її підзахисного в краснодарському СІЗО «нелюдськими», «тортурами», після чого закликала активістів писати скарги в російські офіційні інстанції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова тоді відреагувала на це повідомлення і також зажадала від російської влади покращити умови тримання фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».