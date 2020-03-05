Политзаключенного, фигуранта «дела о так называемом терроризме» Сервера Мустафаева доставили на заседание в Южный Окружной военный суд РФ с температурой и кашлем.

Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, пишет ATR.

«Мустафаева доставили на судебный процесс с температурой и кашлем. Утром врачи в СИЗО измерили ему температуру. Была 37, 6 и они отправили его сюда. Сейчас уже, возможно, выше температура. Ему плохо, пока ждали суд, он лежал. И у Аметова такие же симптомы, не очень хорошо ему. Вызвали сейчас скорую, чтобы всем оказали помощь», — рассказал Ладин.

Политзаключенные просят проверить их на коронавирус. Медики отметили, что сделать этого не могут, но инфицирование китайским коронавирусом не исключают.

Также сообщается о том, что 3 марта политзаключенные Сервер Мустафаев и Сейран Салиев ходатайствовали о переносе судебного заседания на несколько дней и вызове врачей по причине плохого самочувствия. Судья Южного Окружного военного суда РФ отклонил оба ходатайства крымских татар.

Ранее стало известно о том, что Федеральная служба исполнения наказаний приостановила предоставление краткосрочных и длительных свиданий заключенным российских колоний и следственных изоляторов из-за распространения COVID-19.