Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
|20:45 20.03.2020
|Болгария
Парламент Болгарії після бурхливих дебатів схвалив рішення залучити армію, аби вона допомогла виконувати заходи щодо стримування коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Армія допомагатиме цивільним контролювати пересування громадян. Військові зможуть зупиняти транспорт, перш ніж на місце прибуде поліція.
Рішення у тому числі дозволяє військовим за необхідності використовувати фізичну силу.
Голосування у парламенті не було легким. Йому передували гарячі дебати.
"Вірус не можна побороти з кулеметом", - заявив під час дискусії Крум Зарков з опозиційної Соціалістичної партії. Він був одним з 55 депутатів, які проголосували проти розгортання армії.
Станом на п’ятницю в Болгарії зафіксували 129 підтверджених випадків коронавірусу та 3 випадки смерті. Болгарія запровадила надзвичайний стан, закрила школи, ресторани та бари до 13 квітня.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського Союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.
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