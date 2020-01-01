Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії

20:15 20.03.2020   Румыния

У період із 9 по 13 березня в Бухаресті на базі Національного університету оборони Румунії Carol I відбувся міжнародний курс цивільно-військового співробітництва.

Курс організовано регіональним Департаментом управління кризовими ситуаціями та багатонаціональними операціями DRMCOM військового вишу. У курсі взяли участь фахівці 1-го батальйону CIMIC Збройних сил Румунії, структур Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ Румунії, а також Управління цивільно-військового співробітництва ЗС України, повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Упродовж тижня слухачі отримали базові знання і навички з цивільно-військової взаємодії, оцінки цивільного середовища, організації планування, нарощення спроможностей та проєктного менеджменту за стандартами НАТО. Також на практиці відпрацювали злагодження підрозділів СІМІС, зважаючи на міжнародну складову та взаємосумісність.

На урочистій церемонії закриття керівник Департаменту полковник Едуард Віталіс привітав учасників із вдалим завершенням курсу, вручив іменні сертифікати й висловив слова підтримки та надії на майбутню співпрацю з Україною.



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