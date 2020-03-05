Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
|20:30 20.03.2020
|Крым
Весенняя кампания по призыву в армию не будет перенесена из-за пандемии коронавируса. Призыв пройдет в установленные законом сроки – с 1 апреля по 15 июля.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости, - передает Керчь.ФМ.
Генерал уточнил, что перед отправкой в армию все призывники будут проходить тест на коронавирус. В войска попадут только те, кто имеет отрицательные результаты сдачи анализа. Шойгу добавил, что все сборные пункты и военкоматы получили все необходимые инструкции.
"Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - сказал министр.
Глава военного ведомства отметил, что всех призывников поместят на карантин сроком на две неделе по прибытию в воинские части.
По данным официального ресурса стопкоронавирус.рф в России зарегистрировано 199 случаев заболевания COVID-2019.
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