Весенняя кампания по призыву в армию не будет перенесена из-за пандемии коронавируса. Призыв пройдет в установленные законом сроки – с 1 апреля по 15 июля.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости, - передает Керчь.ФМ.

Генерал уточнил, что перед отправкой в армию все призывники будут проходить тест на коронавирус. В войска попадут только те, кто имеет отрицательные результаты сдачи анализа. Шойгу добавил, что все сборные пункты и военкоматы получили все необходимые инструкции.

"Военно-врачебные комиссии усилены специалистами и дополнительно оборудуются", - сказал министр.

Глава военного ведомства отметил, что всех призывников поместят на карантин сроком на две неделе по прибытию в воинские части.

По данным официального ресурса стопкоронавирус.рф в России зарегистрировано 199 случаев заболевания COVID-2019.