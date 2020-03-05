Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
|20:01 20.03.2020
|Крым
Около 20 военных кораблей, будут переведены из оккупированного Севастополя на отстой в акваторию озера Донузлав, где находится одна из крымских военно-морских баз.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах Южного федерального округа сообщает ТАСС.
«К настоящему моменту бывшие украинские корабли и суда сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная. Прорабатывается решение об их переводе в Донузлав», – рассказал собеседник агентства.
«На них находятся экипажи сокращенного состава, обеспечивающие их непотопляемость и пожарную безопасность. Концентрация в Донузлаве позволит сократить численность персонала, обслуживающего эти корабли и суда», – добавил источник.
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