Около 20 военных кораблей, будут переведены из оккупированного Севастополя на отстой в акваторию озера Донузлав, где находится одна из крымских военно-морских баз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах Южного федерального округа сообщает ТАСС.

«К настоящему моменту бывшие украинские корабли и суда сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная. Прорабатывается решение об их переводе в Донузлав», – рассказал собеседник агентства.

«На них находятся экипажи сокращенного состава, обеспечивающие их непотопляемость и пожарную безопасность. Концентрация в Донузлаве позволит сократить численность персонала, обслуживающего эти корабли и суда», – добавил источник.

