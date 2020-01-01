Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб

19:45 20.03.2020   Россия

У Росії за добу виявили 54 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили в оперативному штабі ряду російських ЗМІ, зокрема виданню Meduza, пише УНН з посиланням також на профільній канали у Telegram.

З них 33 випадки зареєстровані в Москві, 4 у Санкт-Петербурзі. Кількість хворих досягла 253.

Всі хворі в останні два тижні відвідували країни, неблагополучні щодо коронавірусної інфекції. Вони госпіталізовані і знаходяться в інфекційних боксах. Встановлено люди, з якими вони контактували в Росії. Їх помістять під медичний нагляд, проводиться лабораторне обстеження.

Одужали сім чоловік — чотири в Москві і три в Липецькій області. Всього від COVID-19 в Росії вилікувалися 12 осіб.

19 березня в Москві померла жінка, у якої раніше діагностували коронавірусну інфекцію. Влада повідомила, що причиною її смерті став розірвався тромб.



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