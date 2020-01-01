Турецькі авіалінії призупинили польоти в Україну до 4 квітня.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі у соціальній мережі Facebook, передає УНІАН.

"Станом на 20 березня Турецькими авіалініями призупинено здійснення регулярних авіарейсів у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рейси до України призупинено до 4 квітня.

Також всі рейси з і до Німеччини, Франції, Іспанії, Норвегії, Данії, Бельгії, Швеції, Австрії та Голландії призупиняються до 17 квітня.

Аналогічні рішення стосуються усіх країн, куди Turkish Airlines здійснюють польоти, але дати відновлення польотів скрізь різні.

Наприклад, до китайських міст Шанхай, Пекін та Гуанчжоу призупинення діє до 1 квітня, а до міста Сіань - до 17 квітня.



