Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель вважає, що орієнтиром для реформ і основним інструментом для зближення України з ЄС є Угода про асоціацію.

"Угода про асоціацію між Україною та ЄС є найбільш всеосяжною угодою, яку ЄС укладає з іншою країною. Це орієнтир для українських реформ і основний інструмент зближення України та ЄС, розвитку глибших політичних зв'язків, зміцнення економічних відносин і прищеплення поваги до спільних цінностей. Ми тісно співпрацюємо над його реалізацією", - сказав Боррель у письмовому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що "повномасштабні та необоротні реформи потребують часу, наступності та незалежності від політичного й економічного тиску". "Ми розраховуємо на продовження співпраці з Україною на підтримку цих реформ і всіма тими, хто сповнений рішучості просувати реалізацію реформ в Україні на благо своїх громадян", - додав глава європейської дипломатії.

Боррель також вважає, що реформа у сфері верховенства права залишається ключовою. "Ми спостерігаємо суттєвий прогрес у реформуванні Генеральної прокуратури та регулярне поповнення послужного списку розслідувань Національного антикорупційного бюро України, зокрема щодо такого важливого судового переслідування організаторів шахрайства в ПриватБанку на суму $5 млрд", - зазначив він.

Високий представник особливо наголосив, що незалежність і свобода від неналежного політичного втручання в діяльність антикорупційних і правоохоронних органів, "як і раніше, залишаються вирішальними". "Це слід брати до уваги за будь-яких інституціональних змін", - сказав Боррель.