Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову надати медичну допомогу Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову.

Про це Денісова написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Російська влада в умовах оголошеної ВООЗ пандемії коронавірусної інфекції вже більше двох тижнів не надає жодної медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову”, — написала Денісова.

Вона зазначила, що попри критичний стан здоров’я та явні ознаки респіраторного захворювання, а саме: підвищену температуру тіла, сильний головний біль, кашель та загальну слабкість у тілі — кримських татар все одно доставили до “Южного окружного военного суда”, де щодо них продовжуються судові слухання.

Повідомляється, що Сервер Мустафаєв подав до суду клопотання з вимогою викликати лікарів, аби провести необхідні аналізи, в тому числі і на коронавірус, та встановити точний діагноз стану його здоров’я, проте медична допомога громадянину України так і не надається.

“Закликаю Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову негайно забезпечити проведення кваліфікованої діагностики стану здоров’я наших співгромадян та надати їм необхідну лікарську допомогу з урахуванням проби на коронавірус. Прошу представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу на країну-агресора РФ, аби забезпечити дотримання основоположного права на життя незаконно ув’язнених громадян України, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод”, — написала Омбудсмен.

Нагадаємо, що Кулеба закликав світове українство протидіяти агресії РФ і пандемії COVID-19.