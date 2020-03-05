Росіяни блокують українське FM-мовлення на північний Крим

18:30 20.03.2020   Крым

У десяти населених пунктах на півночі окупованого Криму українське радіомовлення повністю блокується російськими FМ-станціями, а ще в дев'яти - частково.

Про це за результатами моніторингу в березні 2020 р. повідомляє Кримська правозахисна група, передає  Укрінформ.

"Мовлення українських радіостанцій за допомогою веж, розташованих у Чонгарі і Чаплинці, в 10 населених пунктах північного Криму повністю блокується російськими FМ станціями. Ще в 9 населених пунктах сигнал українських станцій заблокований частково", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники наголошують, що з кінця минулого року ситуація з блокуванням мовлення у деяких населених пунктах погіршилася. Наприклад, в грудні 2019 року монітори КПГ зафіксували в Армянську мовлення 4 українських FM радіостанцій. Моніторинг, проведений у березні 2020 року, показав повну відсутність українського FM радіомовлення в цьому місті.

У грудні минулого року радіо «Культура» було чути в 5 населених пунктах, а зараз тільки в одному.

В Єрмакові, Вишнівці, Новоолександрівці, Придорожньому, Зеленій Ниві можна почути тільки по одній українській радіостанції. У Красноармійську та Істочному - по 2 радіостанції, у Воїнці - 4 станції, а в Передмістному - 6 українських FM радіостанцій.

Радіо «Культура» і «Промінь» чути в одному населеному пункті з усього списку, радіо «НВ» - в трьох, «Українське радіо» і «Армія FM» - в чотирьох, «Крим.Реалії» - в шести з 19 перевірених.

Біля КПВВ «Чонгар», на окупованій території півострова можна послухати програми шести українських FM радіо, і чотири українські радіостанції чути з боку Криму біля КПВВ «Чаплинка».

У 10 населених пунктах (Мартинівка, Завіт-Ленінський, Солоне озеро, Зарічне, Джанкой, Овочеве, Лобанове, Красноперекопськ, Армянськ, Ішунь) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

Кримська правозахисна група наголошує, що російська влада, незаконно захопивши українські радіочастоти на півострові, позбавила громадян України доступу до інформації незалежних українських радіостанцій. При цьому влада РФ повністю ігнорує той факт, що глушіння радіосигналів заборонене Міжнародною конвенцією електрозв'язку в 1947 році і Генеральною Асамблеєю ООН в 1950 році.

Дії російської влади в Криму призводять до знищення плюралізму думок і фактичної заміни незалежних ЗМІ джерелами державної російської пропаганди. Цими дискримінаційними практиками кримчан, по суті, позбавляють можливості отримувати інформацію про Україну і порушення у сфері прав людини, які регулярно відбуваються в Криму. Підконтрольні Кремлю російські ЗМІ приховують більшість таких фактів від жителів півострова.

Інформаційна ізоляція окупованого півострова посилюється, що грубо порушує стандарти свободи слова, а також дає окупованій державі додаткові можливості для подальшого порушення прав і свобод людини в Криму, наголошують в КПГ.



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