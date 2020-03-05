Візити президента Росії Володимира Путіна до анексованого Криму є «ознакою невпевненості», заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Взагалі я вважаю, що візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості. Тому що коли ти впевнений в тому, що в тебе все там добре і все нормально, ти не їздиш туди регулярно, щоб своєю особистою присутністю «надихати» і вирішувати якісь проблеми. Те, що він постійно туди навідується, то це ознака того, що є невпевненість, потрібно ще комусь щось доводити. І вони це роблять», – сказав Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв'ю».

За його словами, МЗС має сталі заходи реагування на візити Путіна до Криму

«Ми рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів. По суті це все накопичення такої юридичної бази для підтвердження подальшої позиції», – зазначив Кулеба.

18 березня пресслужба президента Росії повідомила, що Путін відвідав анексований Крим, щоб «вручити державні нагороди будівельникам Кримського мосту та зустрітися з представниками громадськості». МЗС України висловило протест через візит російського президента на півострів.​