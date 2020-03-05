Фігурант ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Вадим Сірук говорячи про можливий обмін підкреслив, що дуже важливо, щоб жоден політв'язень в цій ситуації не був забутий, залишений без підтримки.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Анна, додаючи, що Вадим завжди налаштований оптимістично, незважаючи на вирок у 12 років суворого режиму.

"Вадим сам налаштований завжди оптимістично. Ні на що не скаржиться, але дуже багато розпитує про те, що відбувається в Криму і в світі. Сам намагається максимально з користю проводити час заключення: навчився читати арабською, багато книг з історії прочитав, намагається кожен день тренуватися, під час судів ретельно готувався до засідань, писав звернення та листи, які потім публікувалися в ЗМІ для того, щоб про проблему кримських політв'язнів не забували", - розповіла вона.

Дружина зазначила, що Вадим розпитує також і про обмін ув'язненими між Україною і Росією, говорить, дуже важливо, щоб жоден політв'язень в цій ситуації не був забутий, залишений без підтримки.

"Вадим сприймає весь цей час заключення, суди, як випробування для себе, для сім'ї, для народу в цілому. А випробування - це те, що потрібно пройти з гідністю, не втративши людяності, не забувши про свої цінності", - пояснила дружина.

Анна розповіла, що в багатьох камерах сиро, і вода в Ростові поганої якості, через що у Вадима проблеми з нирками. Лікар приходив, намагався допомогти, але в СІЗО немає ні апарату УЗД, ні потрібних ліків, ні можливості здати аналізи.

"Поки йшли суди в Ростові, ми часто з Вадимом бачилися на засіданнях й іноді на побаченнях. Після вироку, звичайно, все змінилося. Не в сенсі настрою, надій і очікувань - вирок в 12 років суворого режиму був цілком передбачуваний. Але ми стали набагато рідше бачитися - за листопад, наприклад, ми бачилися рази 4 або 5, а взимку по разу в місяць, години по дві за раз через скло і з телефонною трубкою. Дітям особливо важко це зрозуміти: більше доби провести в машині, щоб на дві години побачити тата. Але все одно із задоволенням їздять. І з дому малюнки посилаю поштою", - додала вона.

Нагадаємо, що Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова і Рефата Алімова звинувачують в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінують статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній"). Пізніше їм почали приписувати ст. 278 КК РФ ( "Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади"). 11 жовтня в Південному окружному військовому суді Ростові-на-Дону під час дебатів прокурор запросив від 13 до 20 років позбавлення волі для фігурантів ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок. Мусліма Алієва і Енвера Бекірова засудили до 19 і 18 років колонії суворого режиму, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука - до 12 років, Рефата Алімова - до 8, Арсена Джеппарова - до 7.