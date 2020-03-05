"Дуже важливо, щоб жоден політв'язень не був забутий" - фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Вадим Сірук

18:01 20.03.2020   Крым

Фігурант ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Вадим Сірук говорячи про можливий обмін підкреслив, що дуже важливо, щоб жоден політв'язень в цій ситуації не був забутий, залишений без підтримки.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Анна, додаючи, що Вадим завжди налаштований оптимістично, незважаючи на вирок у 12 років суворого режиму.

"Вадим сам налаштований завжди оптимістично. Ні на що не скаржиться, але дуже багато розпитує про те, що відбувається в Криму і в світі. Сам намагається максимально з користю проводити час заключення: навчився читати арабською, багато книг з історії прочитав, намагається кожен день тренуватися, під час судів ретельно готувався до засідань, писав звернення та листи, які потім публікувалися в ЗМІ для того, щоб про проблему кримських політв'язнів не забували", - розповіла вона.

Дружина зазначила, що Вадим розпитує також і про обмін ув'язненими між Україною і Росією, говорить, дуже важливо, щоб жоден політв'язень в цій ситуації не був забутий, залишений без підтримки.

"Вадим сприймає весь цей час заключення, суди, як випробування для себе, для сім'ї, для народу в цілому. А випробування - це те, що потрібно пройти з гідністю, не втративши людяності, не забувши про свої цінності", - пояснила дружина.

Анна розповіла, що в багатьох камерах сиро, і вода в Ростові поганої якості, через що у Вадима проблеми з нирками. Лікар приходив, намагався допомогти, але в СІЗО немає ні апарату УЗД, ні потрібних ліків, ні можливості здати аналізи.

"Поки йшли суди в Ростові, ми часто з Вадимом бачилися на засіданнях й іноді на побаченнях. Після вироку, звичайно, все змінилося. Не в сенсі настрою, надій і очікувань - вирок в 12 років суворого режиму був цілком передбачуваний. Але ми стали набагато рідше бачитися - за листопад, наприклад, ми бачилися рази 4 або 5, а взимку по разу в місяць, години по дві за раз через скло і з телефонною трубкою. Дітям особливо важко це зрозуміти: більше доби провести в машині, щоб на дві години побачити тата. Але все одно із задоволенням їздять. І з дому малюнки посилаю поштою", - додала вона.

Нагадаємо, що Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука, Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Арсена Джеппарова і Рефата Алімова звинувачують в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінують статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній"). Пізніше їм почали приписувати ст. 278 КК РФ ( "Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади"). 11 жовтня в Південному окружному військовому суді Ростові-на-Дону під час дебатів прокурор запросив від 13 до 20 років позбавлення волі для фігурантів ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір". 12 листопада, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок. Мусліма Алієва і Енвера Бекірова засудили до 19 і 18 років колонії суворого режиму, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука - до 12 років, Рефата Алімова - до 8, Арсена Джеппарова - до 7.



Ще на цю тему:

19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
17:15 20.03.2020
Оккупанты пришла в мечеть в Советском районе Крыма – активисты
17:01 20.03.2020
У ФСБ повідомляють про припинення діяльності осередку "Ісламської держави" в окупованому Криму
12:01 20.03.2020
Сімох кримських татар залишили в Росії під вартою до травня
10:15 20.03.2020
У Санкт-Петербурзі провели акцію на підтримку кримських татар
08:15 20.03.2020
Розгляд апеляції Мустафаєва перервали через його хворобу
19:20 19.03.2020
У РФ відмовляються перевіряти на коронавірус утримуваних кримських татар – Денісова
16:40 19.03.2020
Суд у Ростові по «справах Хізб ут-Тахрір»: проходить у закритому режимі через коронавірус
11:00 19.03.2020
Апеляцію щодо фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» відхилили
19:15 18.03.2020
У Ростові до політв'язнів-кримчан не пускають родичів через карантин
18:40 17.03.2020
Прокуратура АРК відкрила провадження за фактом незаконних обшуків російських силовиків у Джанкої
11:45 17.03.2020
Тяжелобольного политзаключенного Гафарова удерживают в психбольнице / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд