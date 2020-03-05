Российская полиция пришла в мечеть Савурчи в селе Заветное в Советском районе Крыма.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Зачитали с листа нам статью 24.2. про «Порядок осуществления миссионерской деятельности» из Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». На данный момент просто на листе А4 они пишут какие-то показания имама мечети, разговаривают с ним», – рассказал активистам житель села.

Представители российских правоохранительных органов пока публично не комментировали ситуацию. Точные причины появления российских силовиков в мечете пока неизвестны. Крым.Реалии пытаются выяснить подробности.

Ранее российская прокуратура Крыма возбудила административное дело против симферопольского имама Расима Дервишева. Согласно постановлению, правонарушение заключалось в проведении пятничной проповеди и намаза.

Подконтрольный России Мировой суд Симферополя оштрафовал Дервишева на 5 тысяч рублей за «незаконную миссионерскую деятельность».