Ukrainian Ports Forum 2020 переносится

17:30 20.03.2020   Украина

Главное ежегодное мероприятие портовой отрасли Украины - Ukrainian Ports Forum - переносится.

"Сообщаем об отсрочке проведения Украинского портового форума 2020, который традиционно проходит в рамках Международной недели по торговле и транспорту в г. Одесса в мае, в связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, а также введением ограничительных противоэпидемических мероприятий для уменьшения количества массового скопления людей, до урегулирования эпидемиологической ситуации", - говорится в совместном сообщении организаторов форума - Администрации морских портов Украины и ЦТС.

О дате проведения Ukrainian Ports Forum 2020 будет сообщено позже.



Ще на цю тему:

20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
09:40 19.03.2020
Безпека на Азові:: Бердянський порт відвідали вищі військові керівники України / Фото
19:01 12.03.2020
До українського порту прийшов перший танкер з нафтою для Білорусі
11:30 28.02.2020
Начальника Бердянської філії АМПУ відсторонили від посади за "схеми" на 2,5 мільйона
12:20 24.02.2020
«Дніпро Карго Лімітед» стала учасником проекту транспортного коридору між Балтійським і Каспійським морями
11:00 20.02.2020
Кабмін затвердив межі морпортів Скадовськ та Усть-Дунайськ
15:01 14.02.2020
Глава Херсонской ОГА провел презентацию Скадовского порта в Турции
09:30 14.02.2020
В Одесу прибуло судно з Китаю, яке викликало переполох через коронавірус
17:15 13.02.2020
В Одессу идет контейнеровоз из Китая: портовые врачи готовят встречу / Фото
10:45 13.02.2020
"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту Ольвия
12:01 11.02.2020
"Одесский порт" в 2020 году сосредоточится на ремонте своего флота
20:30 07.02.2020
АМКУ обязал МИУ утвердить прозрачную методику расчета портовых сборов
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
15:20 19.03.2020
Азербайджан: Объем сбрасываемых в Каспий загрязненных вод превышает норму
12:41 18.03.2020
Відомий в Азербайджані журналіст-дисидент Мухтарли вийшов на свободу
10:30 16.03.2020
В Азербайджані ще у чотирьох виявлений коронавірус Covid-19
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 16.03.2020
Вірменія оголосила надзвичайний стан через пандемію
10:10 16.03.2020
Кількість заражених коронавірусом у Вірменії досягла 26 людей
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:45 20.03.2020
Болгарія мобілізує армію, щоб гарантувати дотримання карантину
09:00 19.03.2020
Болгарський журналіст-розслідувач опинився в лікарні після побиття
10:40 17.03.2020
В Болгарии ищут дополнительных поставщиков газа по «Турецкому потоку»
17:20 13.03.2020
Болгарія оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
18:40 19.03.2020
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
15:40 19.03.2020
Греция сбила беспилотник Турции над своей территорией
14:21 18.03.2020
Всемирный карантин: обстановка в портах разных стран
13:41 18.03.2020
Яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 20.03.2020
Грузія призупиняє міжнародне авіасполучення через коронавірус
08:20 19.03.2020
ЮВО: В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
20:00 17.03.2020
Туристический бизнес Грузии получил налоговые каникулы
14:40 17.03.2020
ЮВО: Военнослужащие российских баз провели учения в горах и на побережье Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 20.03.2020
Молдовський олігарх Плахотнюк потрапив до США попри санкції
18:00 19.03.2020
МВФ: Молдова зафиксировала стабильный экономический рост
10:30 18.03.2020
У Молдові ввели надзвичайний стан на два місяці через коронавірус
10:00 17.03.2020
Молдова закриває низку пунктів пропуску на кордоні з Україною / Список
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 20.03.2020
Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 250 осіб
17:45 20.03.2020
Трамп: США вмішаються у нафтове протистояння Росії та Саудівської Аравії «у відповідний час»
14:45 20.03.2020
Взбешенная Саудовская Аравия устраивает публичную порку Путина
12:45 20.03.2020
Ціна нафти почала зростати: Brent наближається до $30 за барель
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:15 20.03.2020
Українські CIMIC взяли участь в курсі цивільно-військового співробітництва в Румунії
18:45 20.03.2020
На кордоні з Румунією затримали партію сигарет та "спостерігача" на снігоході
14:30 20.03.2020
До 15 років тюрми: у Румунії жорстко каратимуть за порушення приписів у боротьбі з коронавірусом
13:15 20.03.2020
Президент Румунії закликав співвітчизників за кордоном не їхати додому на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
19:30 20.03.2020
Турецькі авіалінії зупинили польоти в Україну до 4 квітня
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
10:30 20.03.2020
Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома
10:20 19.03.2020
Турецькі ударні безпілотники Anka-S купує Туніс / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 20.03.2020
Весеннюю кампания по призыву в армию переносить не будут
20:01 20.03.2020
Оккупанты грозят очистить Севастопольские бухты от украинских кораблей
19:15 20.03.2020
Основний інструмент зближення України та ЄС - це Угода про асоціацію - Боррель
19:01 20.03.2020
Денісова закликала РФ перевірити на коронавірус двох ув'язнених кримських татар
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд