США «у відповідний час» втрутяться до нафтового протистояння Росії та Саудівської Аравії.

Про це заявив президента США Дональд Трамп під час прес-брифінгу у четвер, повідомляє Голос Америки.

Після того, як Росія не погодилась на пропозицію ОПЕК збільшити обмеження на продаж нафти, Саудівська Аравія заявила про відмову від обмежень починаючи з квітня. Це та падіння попиту на нафту, на тлі поширення епідемії коронавірусу, підштовхнуло світові нафтові ціни до найнижчих рівнів за майже двадцять років.

«Це дуже спустошливо для Росії, бо якщо подивитись, вся їх економіка заснована на цьому, а зараз - найнижчі нафтові ціни за десятиліття, тому це спустошливо для Росії.

Я б сказав, що це дуже погано для Саудівської Аравії, але вони у боротьбі, битві за ціну, за видобуток. У відповідний час я вмішаюсь», - цитує заяву президента США Reuters.

Низькі нафтові ціни вигідні для споживачів, зауважив Трамп під час брифінгу. Раніше він оголошував про плани США купити нафту для резервів. Водночас падіння цін на нафту шкодить конкурентоздатності видобутку сланцевої нафти у США.

Цього тижня низка американських законодавців від Республіканської партії звернулась з листом до Саудівської Аравії із закликом до стабілізації цін.